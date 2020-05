CBS gibt grünes Licht für weitere «Star Trek»-Serie

US-Fernsehen

Die Handlung wird auf der Enterprise in den Jahren vor James T. Kirks Ankunft als Captain an Bord stattfinden.

„ Wir können wirklich geschlossene Geschichten erzählen. Wir können uns in Episoden wiederfinden, die den Ton eines Stückes haben. ” Akiva Goldsman, Executive Producer, über die neue Serie

Nach «Star Trek: Discovery» und «Star Trek: Picard» hat CBS nun eine dritte Realserie aus dem «Star Trek»-Franchise bestellt.wird die auf dem Raumschiff Enterprise in den Jahren vor James T. Kirks Ankunft als Captain an Bord stattfinden Die neue Sendung wird, wie auch andere kürzlich erschienene Spinoffs, auf CBS All Access ausgestrahlt. Laut Akiva Goldsman, dem Mitschöpfer und ausführenden Produzenten, wird sie jedoch in Struktur und Ton dem ursprünglichen «Star Trek» aus der Kirk-Ära in Struktur und Ton näher kommen als die anderen kürzlichen Neuzugänge zum Franchise."Wir werden versuchen, an einige klassische «Trek»-Werte anzuknüpfen, optimistisch und episodenhaft zu sein", so Goldsman gegenüber dem US-Magazin"Natürlich werden wir die serielle Natur der Charakter- und Geschichtenbildung ausnutzen. Aber ich denke, unsere Handlungsstränge werden geschlossener sein, als Sie es in «Discovery» oder «Picard» gesehen haben." Die Serie soll in der TV-Saison 20/21 beginnen. Dann gibt es auch neue Folgen der beiden anderen Serien.Was die Zukunft von «Star Trek» betrifft, so arbeitet CBS weiterhin an mehreren neuen Serien unter der Leitung von Franchise-Pate Alex Kurtzman, ebenfalls ausführender Produzent von «Strange New Worlds». Wo die neue Serie in Deutschland laufen wird, ist unklar. «Discovery» gibt es bei Netflix , «Picard» bei Amazon Prime.