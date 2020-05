Peacock-Serie «Brave New World» wird Sky-Original

TV-News

Rätsel gelöst? Nach wie vor ist unklar, ob Comcast seinen Streamingdienst Peacock auch nach Deutschland bringt. Doch bei der Lösung des Rätsels ist man nun ein Stück weiter. Was das mit David Wiener zu tun hat ...

Der amerikanische Unternehmen Comcast bereitet derzeit den Start seines Streamingdienstes Peacock vor. Der Dienst ist jetzt schon aktiv, wird aber erst im Juli in Gänze in den USA ausgerollt. Tenor von der Comcast-Führungsetage war bis dato auch, dass der Dienst auch für Sky-Kunden freigeschaltet werde. Auch in den USA kommen Kunden des Medienriesen, die auch andere Angebote gebucht haben, zu vergünstigten Konditionen an die Inhalte. Bezüglich eines Peacock-Starts in Deutschland herrschte jedoch in den vergangenen Monaten relatives Schweigen. Plant Comcast wirklich die Einführung einer zweiten Abo-Marke in den Ländern, in denen die Firma über Sky schon am Markt aktiv ist? Offizielle Aussagen dazu gibt es weiterhin nicht, nun aber erste Anzeichen dafür, dass dem nicht so sein wird.Die David-Wiener-Seriewird eine der ersten Original-Serien von Peacock sein. Trotz Coronakrise soll die utopische Geschichte noch im Jahr 2020 anlaufen. Erste Trailer zu dem Format gibt es nun auch in Europa – hier wird «Brave New World» aber als "Sky Original" angepriesen. Heißt ganz konkret: Die Serie wird in Europa über die Sky-Plattformen und Sky-Sender verbreitet. Der aktuelle Trailer verspricht einen Start bei Sky ebenfalls noch im Jahr 2020.Basierend auf Aldous Huxleys bahnbrechendem Roman von 1932 stellt sich die Serie eine utopische Gesellschaft vor, die durch das Verbot von Monogamie, Privatsphäre, Geld, Familie und Geschichte selbst Frieden und Stabilität erreicht hat. Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Kylie Bunbury, Hannah John-Kamen, Sen Mitsuji und andere gehören zum Cast.