Bei VOX: Auswanderer übernehmen wieder den Montag

TV-News

Kurz vor Pfingsten verabschiedet sich «First Dates Hotel».

Der in Köln ansässige Privatsender VOX hat geklärt, wie es am Montagabend nach dem Staffelfinale vonweitergeht. Die Kennenlernshow beendet ihre erste Season am 25. Mai 2020. Eine Woche danach ist das lange Pfingstwochenende, hier ist der Montag noch ein Feiertag. An Pfingstmontag wird VOX nicht auf sein gewohntes Programm, sondern ab 20.15 Uhr auf die Film-Wiederholung vonsetzen.Am 8. Juni dann meldet sichzurück. Somit bestückt VOX die Juni-Montage mit neuen Auswanderer-Geschichten. Zu sehen sind Bilder, die während der Coronapandemie entstanden sind. Die erste Folge befasst sich mit dem Leben der Kelly Family in Irland. So turbulent wie in den vergangenen Monaten war es selten. Eigentlich wollte sich die siebenköpfige Familie in der irischen Heimat auf die große Tour im Sommer quer durch Deutschland vorbereiten. Aber inmitten unserer Dreharbeiten platzt die Nachricht von der Tourabsage. Was tun? Nur nicht in Panik geraten! Durch die vielen Konzertreisen ist Schulstoff liegengeblieben, den sie nun im Homeschooling aufarbeiten können. Das freut nicht jeden im Hause Kelly. Und in dem kleinen roten Haus auf der grünen Insel, das Angelo und Ehefrau Kira vor sieben Jahren mit ihrem letzten Geld gekauft und renoviert haben, gibt es immer was zu tun. Ein neues Gewächshaus soll her….Im Anschluss an die Auswanderer, also ab 22.15 Uhr, bleibtim Programm.