ProSieben nimmt Joko-Podcast aus dem Programm

TV-News

Die Sendung pausiert einige Tage – dann geht die Staffel nachts zu Ende.

Der Münchner Sender ProSieben baut sein Dienstagabendprogramm um. Am 12. Mai wird um 20.15 Uhr wie geplant die zweite Folge der aktuellen-Staffel laufen. Schon ab 22.30 Uhr und somit einige Minuten früher als zunächst gedacht, geht es dann mit, der neuen Spielshow, weiter. Offenbar hat ProSieben während seines 20.15-Uhr-Formats weniger Werbung verkauft als zunächst geplant. Eine Programmänderung gibt es dann ab 23.25 Uhr. ProSieben wird nämlich die eigentlich geplante Folge des Joko-Podcastsnicht zeigen.Verständlich: Vergangene Woche floppte das Format mit miesen 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. In dieser Woche gibt es daher keine TV-Folge des Formats. Die Sendung kehrt erst nächste Woche wieder zurück und läuft dann immer in der Nacht von Montag auf Dienstag – nach der TV-Version des Klaas-Podcasts «Baywatch Berlin», also gegen 1.35 Uhr.Wie kommt ProSieben auf die Idee? Eine Nacht-Ausstrahlung tat «Alle Wege führen nach Ruhm» schon Ende April gut; damals wurden 16,7 Prozent Marktanteil erreicht. Kleine Einschränkungen: Am Abend zuvor war der Sender wegen des «The Masked Singer»-Finals überdurchschnittlich frequentiert.