Kollatschny ist bei Endemol Shine Germany raus

Köpfe

Michael Kollatschny war seit 2016 für die Tochterfirma Endemol Shine Beyond tätig.

Eigentlich sollte Michael Kollatschny, der zuletzt die Firma Endemol Shine Beyond leitete, auch nach deren Eingliederung in Endemol Shine Germany weiterhin für das Unternehmen arbeiten und vor allem digitale Projekte managen. Jetzt ist aber alles anders gekommen. Gemäß eines-Artikels arbeitet Kollatschny längst nicht mehr für Endemol, er habe im April bereits Abschied genommen - auf eigenen Wunsch.Der 42-Jährige war 2016 von Twitter gekommen, wo er die Abteilung TV und Talents leitete. Zuvor arbeitete er bereits für creaTV, Brainpool TV und Fernsehmacher. Welche Aufgaben er künftig übernehmen will, ist unklar.Die Endemol-Tochter Beyond muss derweil umplanen. Moritz Bergmann bleibt Sales-Verantwortlicher und ist somit für neue wie auch bestehende Kunden zuständig. Head of Educative Campaigning ist Nika Moro. Moro und Bergmann sollen an Magnus Kastner, den Endemol Shine Germany-CEO, berichten.