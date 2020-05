Trailerschau

Horror, Sci-Fi, viel, viel Blut, böser Humor und ein neu abgetasteter Klassiker: Das erwartet euch bald im Heimkino.

Indeed Film bringt Ende 2020 ein übernatürlich-mystisches und extrem blutiges Inferno ins Heimkino.«Cosmos» handelt von den aufreibenden ersten Stunden nach dem ersten Kontakt dreier Astronauten mit einer fernen, außerirdischen Zivilisation.Unser Planet wird attackiert! Nur einer kann die Zerstörung verhindern: Footballspieler und Superman Flash Gordon. Zusammen mit Dr. Zarkov und der bezaubernden Dale Arden fliegt er in einer Rakete zum Planeten Mongo. Dort herrscht der unbarmherzige Kaiser Ming, zusammen mit seiner lasziven Tochter Aura. Flash Gordon und seine Begleiter geraten in einen Strudel phantastischer Ereignisse ...Zwölf Fremde wachen auf einer Waldlichtung auf. Niemand von ihnen weiß, wo sie sich befinden und wie sie dort hingekommen sind. Ebenso wenig wissen sie, dass jeder und jede von ihnen ausgewählt wurde, und zwar für einen ganz speziellen Zweck: die Jagd.