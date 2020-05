HBO verpflichtet «I Know This Much Is True»-Regisseur exklusiv

US-Fernsehen

Obwohl das Format derzeit erst beim Pay-TV-Sender ausgestrahlt wird, will HBO weiter mit ihm zusammen arbeiten.

Nach dem Start der Mini-Serie «I Know This Much Is True» verpflichtet Home Box Office (HBO) den Autor und Regisseur Derek Cianfrance. Der neue Vertrag soll zwei Jahre andauern und die Entwicklung einer Reihe von Projekten für den Pay-TV-Sender beinhalten. Cianfrance ist bekannt als Autor des Dramas «Blue Valentine» aus dem Jahr 2010, damals verkörperten Ryan Gosling und Michelle Williams die Hauptrollen.«I Know This Much is True» basiert auf dem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 1998 und wurde von Willy Lamp geschrieben. Zwischen 10. Mai und 14. Juni strahlt HBO die sechsteilige Serie aus, in der Mark Ruffalo und Melissa Leo die Hauptrollen spielen. Außerdem sind Rosie O’Donnell, Archie Panjabi und Imogen Poots an Bord. FilmNation Entertainment produziert.In einem Interview mit dem Branchenblatt „Variety“ erzählte Cianfrance über die Dreharbeiten, bei denen Mark Ruffalo eine Doppelrolle verkörpert: „Er wurde einfach zu beiden Typen. Als er Dominick war, war er ein Alphamännchen und ein bisschen ängstlicher. Er war ein Bär, mit dem man ringen musste. Als er Thomas war, war er so zerbrechlich, dass ich mich ihm mit Samthandschuhen nähern musste. Es war, als würde man mit zwei verschiedenen Menschen arbeiten.“