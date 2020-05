«Joko & Klaas live»: Das ProSiebenRTLspezialplus mit Pfiff

TV-News

Oder um es clickbait-y auszudrücken: Joko und Klaas haben live im Fernsehen die Konkurrenz abgefilmt. Ihr Senderchef tobt!

Ich schaue LIVE PRO7 & JOKO & KLAAS & RTL in EINEM STREAM!

Und werde LIVE gegrüßt!

Samstag „5 gegen Jauch“ und nächsten Freitag „Pocher - gefährlich ehrlich“@ProSieben @RTLde https://t.co/8IWLLvaETJ — Oliver Pocher (@oliverpocher) May 6, 2020

Ich würde alles dafür geben, um die jetzt folgenden Telefonate zwischen Joko&Klaas und den Senderbossen mit anzuhören #P7RTLSpezial — RayPhaél (@r_foyse) May 6, 2020

Da kommst du aus der Sendung und willst die Kritik hören und alle reden nur über ProSieben 😂 lustige Aktion, vielen Dank liebe Kollegen @damitdasklaas und @officiallyjoko — Maik Meuser (@maikbook) May 6, 2020

Millionen von Fernsehenden schalteten gebannt ProSieben ein, um herauszufinden, was Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ab 20.15 Uhr auf ProSieben in ihren 15 frei gestalteten Liveminuten treiben. Die Antwort: TV-Anarchie. Nachdem sie erläuterten, dass ProSieben sie vergebens darum gebeten hätte, ihren Sendeplatz zu opfern, um zur besten Sendezeit über die jüngsten Corona-Neuigkeiten zu informieren, starteten sie ihre ganz eigene Form von Gegenwehr. Soll heißen: Sie filmten das parallel laufende «RTLspezial» ab und kommentierten es live. Das wurde kurzerhand als "ProSiebenRTLspezialplus" betitelt – wahlweise auch mit dem Zusatz "mit Pfiff". Das brachte dem Duo zahlreiche Anrufe ein, darunter sogleich mehrere von ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann und einen von RTL-Moderator Oliver Pocher.Es wurde aber nicht nur aus dem Nähkästchen geplaudert und das Corona-Spezial von RTL kommentiert: Unter anderem malte Klaas ein ProSieben-Logo, das er anschließend auf den Fernseher geklebt hat, von dem die «Joko & Klaas live»-Crew das RTL-Programm abfilmte. Außerdem diskutierte das Duo darüber, wem denn am nächsten Morgen die Quote gutgeschrieben wird, und bat (erfolglos) das ZDF, doch einfach beim Chaos mitzumachen und kurzerhand das ProSieben-Programm abzufilmen. Erstritten wurden diese anarchischen 15 Liveminuten im Auftakt zur dritten Staffel von. Die von Steven Gätjen moderierte Produktion der Florida TV lockte am 5. Mai 2020 ab 20.15 Uhr 1,58 Millionen Menschen zu ProSieben, darunter befanden sich 1,21 Millionen Umworbene. Das führte zu sehr guten 5,0 Prozent insgesamt und zu tollen 13,2 Prozent bei den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen.In der allerersten Ausgabe von «Joko & Klaas live» haben die beiden Entertainer im Sommer 2019 anderen Menschen das Wort überlassen. Unter dem Banner "Drei Menschen, die viel zu sagen haben" durften Seenotretterin Pia Klemp, der Obdachlosenhelfer Dieter Puhl und die gegen Rechtsradikalität kämpfende Birgit Lohmeyer ihre Geschichten erzählen. Die Aktion, zur besten Sendezeit auf ProSieben ein Klamauk erwartendes Publikum mit bewegenden, wichtigen Themen zu konfrontieren, wurde in der Presse herausragend aufgenommen – und erhielt die allererste Quotenmeter.de-Ehrentasse der Geschichte.Ihre zweiten Liveminuten haben Joko und Klaas im Sommer 2019 mit einem Spontangewinnspiel bestritten, bei dem Fernsehfans in Berlin, Hamburg, München und Köln jeweils 10.000 Euro abstauben konnten. In der dritten Ausgabe von «Joko & Klaas live» machten die Entertainer in einer Teleshopping-Satire auf die Inhaltsleere zahlreicher typischer AfD-Parolen aufmerksam. Am ProSiebenRTLspezialplus hatte übrigens zumindest einer der «RTL aktuell»-Verantwortlichen seine Freude: