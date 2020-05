«Die ultimative Chartshow» sucht die größten Dance-Hits aller Zeiten

TV-News

Die langlebige RTL-Rankingshow meldet sich mit zwei neuen Folgen zurück. Unter anderem wird in einer "Geistershow" der Dance-Musik gehuldigt.

Das hätte Oliver Geissen wohl auch nicht erwartet, als er im Mai 2003 die erste-Ausgabe anmoderierte: Was damals als einmalige Eventshow zum Thema "Die erfolgreichsten Hits" geplant war, wurde aufgrund hervorragender Einschaltquoten ausgebaut und letztlich zu einem (nicht mehr ganz so zugkräftigen) RTL-Dauerrenner. Mittlerweile wurden 150 Folgen über den Äther geschickt, wobei sich manche Themen wiederholten und eine Ausgabe das Musik-Konzept völlig hinter sich gelassen und stattdessen die erfolgreichsten Filme in Deutschland vorgestellt hat. Und diesen Juni gibt es wieder ein Novum für «Die ultimative Chartshow»: Sie wird zur ultimativen Chart-Geistershow.Im Juni dieses Jahres werden nämlich zwei frisch produzierte Folgen des Formats ausgestrahlt. Am 5. Juni 2020 steht ab 20.15 Uhr «Die ultimative Chartshow – Die erfolgreichsten Dance-Hits aller Zeiten!» auf dem Plan. Sieben Tage später wird RTL eine weitere neue Ausgabe des Formats nachreichen, deren Thema aber noch enthüllt wird.In der Dance-Hit-Ausgabe werden Oliver "Tanzen ist mein Leben" Pocher, der aktuell mit seinen italienischen Coverversionen deutscher Schlager auf sich aufmerksam machende Giovanni Zarrella und «DSDS»-Jurorin Oana Nechiti mit Geissen einen Plausch halten. Als Showacts haben sich DJ Hugel, Cascada, Ottawan und 2 Unlimited angekündigt. Und auch Giovanni Zarrella wird ein Lied anstimmen.