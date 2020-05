«ThunderCats Roar»: Deutschlandstart steht vor der Tür

TV-News

Der «ThunderCats»-Reboot wird bereits Mitte Mai auf dem Bezahlsender Cartoon Network anlaufen.

Hinter den Kulissen Ausführender Produzent: Sam Register

Ko-ausführender Produzent: Victor Courtright

Producers: Marly Halpern-Graser, Liz Marshall

Supervising Producer: Nate Cash

Consulting Producers: Jules Bass, Michael Jelenic

Der 1980er-Kult «ThunderCats» wird wieder neuinterpretiert: Die Trickseriesorgte in den sozialen Netzwerken aufgrund ihres sich sehr vom Original entfernenden Designs für heftige Diskussionen zwischen Nostalgikern und Fans des modernen Cartoon-Network-Styles. Deutsche Serienfans können sich bald selber ein Bild davon machen, wie sich «ThunderCats Roar» in Bewegung schlägt. Denn Cartoon Network wird die erste Staffel der Serie ab dem 18. Mai als Deutschlandpremiere zeigen.Die Ausstrahlung wird dann täglich ab 15 Uhr erfolgen. Die Geschichte dreht sich um Leo und die ThunderCats, die nach der Zerstörung ihres Heimatplaneten in der geheimnisvollen, gefährlichen und wundersamen Welt der „Dritten Erde" landen.Da dort jede Menge Hightech-Wesen und wunderliche Kreaturen leben, ist es für die sieben Heroen jedoch eine anhaltende Herausforderung, zügig herauszufinden, wer Freund und wer Feind ist. In der ersten Staffel muss der mutige, aber sehr tollpatschige Leo lernen, ein guter Anführer für seine bunt zusammengewürfelte Truppe der ThunderCats zu werden – denn ihre Feinde, die Mutanten von Plun-Darr, sind den Helden auf den neuen Planeten gefolgt. Zu allem Übel müssen sich die mutigen Krieger dem bösen Herrscher Mumion stellen ...