Nicolas Cage spielt den Tiger King

US-Fernsehen

Der Schauspieler übernimmt einen Part in der Satire-Sendung.

Filmstar Nicolas Cage übernimmt die Hauptrolle in einer neuen fiktionalen Serie, in der Joe Exotic im Mittelpunkt steht. Exotic war der Hauptakteur der Netflix-Doku-Reihe «Tiger King», die bei Netflix Deutschland als «Großkatzen und ihre Raubtiere» vermarktet wurde. Die Serie mit acht Episoden wird von Imagine Television Studios und CBS Television Studios auf den Markt gebracht. Die basiert auf dem Artikel „Joe Exotic: A Dark Journey into the World of a Man Gone Wild“ von Leif Reigstadt, der im Texas Monthly erschien.Die CBS Television Studios haben den Artikel bereits vor knapp einem Jahr angeboten bekommen. Dan Lagana wird im Rahmen seines CBS-Vertrags als Autor, Showrunner und Produzent tätig sein. Pul Young, Brian Grazer und Samile Kim Falvey gehören zu den weiteren Produzenten. Die Geschichte handelt von Joe Schreibvogel (auch bekannt als Joe Exotic), einem exzentrischen Zoowärter, der darum kämpft, seinen Park zu verhalten.Für Nicolas Cage ist das erste reguläre Fernsehrolle. Er gewann für «Leaving Las Vegas» den Oscar als bester Nebendarsteller, in den vergangenen Jahren wurde es ruhig um den Schauspieler. Für Lagana ist dies eine Rückkehr zum Satire-Geschäft: Er produzierte die Mockumentar-Serie «American Vandal», die nach zwei Staffeln beendet wurde.