Amazon schickt «Hanna» im Hochsommer auf Sendung

Der Streamingdienst Amazon Prime Video bringt seine Serieim Hochsommer zurück – zunächst allerdings nur in der Originalfassung. Das Unternehmen teilte mit, dass am 3. Juli noch keine deutsche Tonspur angeboten wird, diese folgt dann später im Jahr.Nach ihrer Entdeckung am Ende der ersten Staffel weiß Hanna nun, dass sie nicht die einzige junge Frau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und einer militärischen Eliteausbildung ist. Das Utrax-Programm hat eine ganze Reihe an hochqualifizierten Teenagern hervorgebracht, die kurz davorstehen, in die tödliche „zweite Phase“ ihrer Entwicklung zu starten.Esmé Creed-Miles kehrt in der zweiten Staffel in der Titelrolle der Hanna zurück, Mireille Enos übernimmt wieder die Rolle als CIA-Agentin Marissa Wiegler und Dermot Mulroney ergänzt den Cast der Amazon Original Serie in den neuen Episoden erstmals in der Rolle des Utrax-Aufsehers John Carmichael. Basierend auf dem gefeierten Film von Joe Wright aus dem Jahr 2011 haben die Autoren David Farr («The Night Manager»), der auch den Originalfilm mitgeschrieben hat, Paul Waters, Laura Lomas, Nina Segal und Charlotte Hamblin die acht Folgen der zweiten Staffel von «Hanna» entwickelt.