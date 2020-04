Wie zu erwarten: Auch «Big Brother»-Finale am späten Abend

TV-News

Ebenfalls erwartbar: Am Vorabend kehrt im Mai «Genial Daneben – Das Quiz» ins Programm zurück.

Der Münchner Privatsender Sat.1 wird die laufende-Staffel am 18. Mai zu Ende bringen. Somit ist das Versprechen einer rund 100-tägigen Staffel des großen Bruders erfüllt. Allerdings endet die Staffel nicht wie einst vorgesehen mit einer 20.15-Uhr-Show, sondern erst ab 22.15 Uhr. Jochen Schropp kürt den Sieger dann in einer zweistündigen Sendung, also um kurz nach Mitternacht. Auch am 18. Mai wird zuvor ab 20.15 Uhr die Clip-Show «111…» laufen. Am 18. Mai belegt «Big Brother» obendrein letztmals den Sendeplatz am Vorabend um 19 Uhr.Beginnend am Dienstag, 19. Mai, kehrt auf diesem Slot zunächst das Ratespielmit Hugo Egon Balder zurück. Die Sendung wird von Constantin Entertainment hergestellt, aktuell ist die Produktion wegen Corona aber unterbrochen.Nochmal zurück zum großen Bruder: In der Nacht vom 18. auf den 19. Mai endet auch «Big Brother – Die Late Night Show» bei sixx . Der 90 Minuten lange Talk beginnt letztmals um Mitternacht.