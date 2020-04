Family-Time: «GZSZ» holt Senta-Sofia zurück

Vermischtes

Die Schauspielerin und Sängerin wird im Sommer zur Daily zurückkehren; allerdings nur für einige Wochen.

Die Autoren vonführen eine Familie wieder zusammen. In der Serie rund um Menschen eines Berliner Kiez' bekommen die Seefelds wieder Zuwachs, zumindest kurzzeitig. Aktuell besteht die Familie aus Papa Alexander, Mama Maren und Tochter Lilly. Es gehört aber auch noch Marens Tochter Tanja dazu, die ab Ende 2010 für zweieinhalb Jahre die Geschichten von «GZSZ» aufmischte. Tanja hatte nie Bock auf Schule, lebte ihr Leben wie es ihr passte und verdrehte den Jungs den Kopf.Ihre Suche nach ihrem Musiker-Vater war zwar erfolgreich, doch nicht das, was sie sich erhofft hatte. So ging sie schließlich nach Australien. Am Mittwochabend gab RTL nun bekannt, dass die Rolle in diesem Sommer für einige Wochen zurückkehren werde. Gespielt wird Tanja erneut von Senta-Sofia Delliponti. Tanja wird somit nicht zum Hauptcast gehören, sondern nur eine Gastrolle übernehmen.Welche Geschichten rund um die Rückkehr von Tanja erzählt werden, behielt RTL aber noch unter Verschluss.