Die Laura und der Wendler: TV Now sagt sich ab Ende Mai «Jetzt wird geheiratet!»

TV-News

Ende Mai startet die nächste Doku rund um Laura Müller und Michael Wendler: «Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!»

Weitere Infos RTL plant die Trauung, die im August in Las Vegas stattfinden soll, live im Fernsehen zu übertragen, sofern es die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus zulässt.

Weder die Regenbogenpresse, noch Oliver Pocher können derzeit ohne sie: Laura Müller und Michael Wendler. Die einen spekulieren ununterbrochen über sie, die anderen ziehen unentwegt über sie her. Und die RTL-Gruppe ist stets hautnah mit dabei: Schon längst haben RTL VOX und TV Now angekündigt, die diesen Sommer stattfindende Hochzeit zwischen der «Let's Dance»-Teilnehmerin und dem Schlagersänger zu verfolgen. Nun gibt TV Now bekannt, wann auf der Streamingplattform die dazu passende Dokuserie startet: Am 26. Mai 2020 fällt der Startschuss für«Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!» ist als 15-teilige Doku angelegt, die immer dienstags zunächst zwei neue Folgen erhält. Das Format wird von RTL Studios im Auftrag von TVNOW und VOX produziert und dreht sich um die Ringauswahl, den Junggesellenabschied und viele offene Fragen im Leben des Paares.Unter anderem geht es um den Einreisestopp für die USA und die somit zu nehmenden organisatorischen Hürden für die Planung der großen Hochzeitsfeier. Damit Michael Wendler in bestmöglicher Form vor den Altar treten kann, will er sich außerdem noch einem schmerzhaften Eingriff unterziehen und lässt aus medizinischen und kosmetischen Gründen seine Nase richten. Und zudem wird die Dokuserie verfolgen, wie die Frage nach dem Familiennamen geklärt wird: Bisher haben Laura Müller und der Wendler noch nicht entschieden, unter welchem Namen sie in ihre Zukunft als Ehepaar starten wollen. Übrigens: Das Format wird laut TV Now zu einem späteren Zeitpunkt auch in einer veränderten Fassung bei VOX laufen.