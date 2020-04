i&u TV produziert Bildungsformat mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung

Vermischtes

Anfang April starteten i&u TV und Jacob Beautemps ein digitales Lernformat. Aufgrund des großen Erfolgs wird die Zusammenarbeit fortgesetzt und erweitert.

Die Anfang April gestartete Zusammenarbeit zwischen i&u TV, Jacob Beautemps, der Dr. Hans Riegel-Stiftung und der Universität zu Köln wird ausgebaut. Das teilt i&u mit. Ursprünglich wurde ein gemeinsames, digitales Lernformat entwickelt, das zunächst zwei Stunden im Fach Physik umfasste und auf dem YouTube-Kanallive gestreamt wurde. Aufgrund des großen Erfolgs wird es nun sechs weitere Livestreams geben – gegebenenfalls könnte danach ein weiterer Ausbau des Projekts folgen. Ermöglicht wird dies durch die Finanzierung und inhaltliche Unterstützung der Dr. Hans Riegel-Stiftung.Die Livestreams verstehen sich als digitale Bildungsoffensive im naturwissenschaftlich-technischen Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), die sich in ihren Inhalten an den Lehrplänen der Mittelstufe orientiert.Initiator Jacob Beautemps kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem neuen Lernformat einen Beitrag dazu leisten können, in Zeiten der coronabedingten Schulschließungen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich über Online Medien neue Themen bzw. neuen Unterrichtsstoff zu erschließen. Mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung, der Universität Köln und YouTube haben wir tolle Partner an unserer Seite, die dieses wichtige auch gesellschaftlich relevante Thema nach Kräften unterstützen. Das freut uns sehr."