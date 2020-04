Panne in Live-Show: RTL wird für einige Sekunden zu CNN

TV-News

Statt der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show sahen RTL-Zuschauer am Samstagabend einige Augenblicke Bilder von CNN. Der Sender erklärte die Panne noch während der Show.

Fans und Kritiker lieben die RTL-Showvor allem deswegen, weil es ihn ihr häufig chaotisch und ungeplant zugeht. Am Samstagabend aber unterlief den Verantwortlichen hinter den Kulissen ein Patzer, den es in der knapp zweijährigen Geschichte der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show so auch noch nicht gegeben hat. Es war schon nach halb elf am Abend, als die drei Entertainer plötzlich vom Bildschirm verschwanden und RTL kurzzeitig das Programm von CNN übernahm. Das eigene Senderlogo oben links in der Ecke blieb dabei erhalten. Nach rund 20 Sekunden kehrte der Privatsender zum eigenen Programm und damit ins TV-Studio in Hürth zurück.In den sozialen Netzwerken sorgte die Sende-Panne auf Anhieb für reichlich Verwirrung. „Selbst die Regie weiß nicht, was passiert“, lästerte etwa ein Nutzer bei Twitter. Thorsten Schorn, der bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» den Job des Spieleleiters übernimmt, erklärte den kleinen Fauxpas schließlich wenig später. Dass für 20 Sekunden CNN-Bilder zu sehen waren, habe daran gelegen, dass man im Hintergrund etwas falsch gestöpselt habe. Man bitte dies zu entschuldigen.Am Samstagabend spielten in der inzwischen zehnten Folge von «Denn sie wissen nicht, was passiert» Hans Sigl und Mark Keller gegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch. In der kommenden Woche strahlt RTL eine weitere Folge der Live-Shows aus, weitere Ausgaben sollen im Laufe dieses Jahres folgen. Erst vergangene Woche hatte die RTL-Produktion mit mehr als drei Millionen Zuschauern einen neuen Reichweiten-Rekord aufgestellt.