«Germany's Next Topmodel»: Pussycat-Dolls-Shooting sorgt für starke Zahlen

Quotennews

«Germany's Next Topmodel» erlebte diese Woche einen Aufwind und sicherte sich souverän den Tagessieg bei den Umworbenen.

Donnerstag,-Tag bei ProSieben . Diese Woche mischte Heidi Klum den Castingalltag ihrer Kandidatinnen auf und ließ sie sich in Pussycat Dolls verwandeln. Das weckte sehr großes Interesse beim TV-Publikum: 2,82 Millionen Neugierige schauten ab 20.15 Uhr zu, darunter befanden sich 1,96 Millionen Werberelevante. Das mündete in denkwürdige 9,0 Prozent Marktanteil insgesamt sowie in 20,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den Jüngeren holte sich «Germany's Next Topmodel» den Reichweiten-Tagessieg.Zum Vergleich: Vergangene Woche kam «Germany's Next Topmodel» auf 2,67 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 1,81 Millionen Umworbene. Damit fuhr ProSieben am 16. April 2020 eine Gesamtsehbeteiligung in der Höhe von 8,0 Prozent ein, in der Zielgruppe standen unterdessen 18,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Ab 22.40 Uhr holte diesen Donnerstagabend das Boulevardmagazinwiederum 1,28 Millionen Neugierige zu sich. 0,88 Millionen der «red.»-Fans, die dieses Mal zugeschaltet haben, waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das bescherte dem Format tolle 6,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 13,4 Prozent in der Zielgruppe.Der Tagesmarktanteil von ProSieben lag am Donnerstag bei 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Somit war der Münchener Sender am Donnerstag beim jungen Publikum der Marktführer.