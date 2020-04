Televisionäre Gaumenfreuden arte macht den Juni zum Schlemmermonat

TV-News

Dokumentationen, Spielfilme, Magazine und Reportagen: Der Kultursender setzt im Sommer einen köstlichen Themenschwerpunkt.

Ebenfalls im Juni auf arte: «Land im Sturm» arte zeigt am 11. Juni 2020 ab 21.45 Uhr als Eventprogrammierung die komplette Miniserien-Schnittfassung von «Land im Sturm» am Stück. Tiago Guedes' Familiendrama über ein riesiges Landgut in Portugal und die Auswirkungen der Nelkenrevolution wurde in einer Spielfilmfassung unter anderem auf den Filmfestspielen von Venedig gezeigt und gefeiert.

Im Juni hofft arte , dass seinem Publikum das Wasser im Munde zusammenläuft: Der deutsch-französische Kulturkanal setzt dann nämlich einen neuen Programmschwerpunkt. Unter dem Bannerdreht sich bei arte ein beachtlicher Anteil des Programms nämlich ums Essen, Kochen und Genießen. Den Auftakt stellt am 6. Juni zur besten Sendezeit die Dokumentationüber einen einflussreichen und bekannten Meister der französischen Küche dar. Direkt im Anschluss dreht sich die Dokumentationum die Wechselwirkung zwischen Nahrung und Geist.Ebenfalls am 6. Juni steht ab 22.40 Uhr zudemauf dem TV-Speiseplan. Eine weitere Lebensmitteldoku wird am 9. Juni gezeigt: Um 20.15 Uhr stehtim Fokus des Kultursenders. Außerdem werden im Laufe des Monats sechs Filme aus sechs unterschiedlichen Winkeln der Welt gezeigt, die von Gourmetfreuden und Küchenschicksalen handeln. Los geht es mit der schwarzhumorigen Komödievon Ted Kotcheff. Darin lädt ein einflussreicher Restaurantkritiker einige der besten Köche der Welt dazu ein, das fabelhafteste Menü der Geschichte zu zaubern – aber nach und nach werden sie alle ermordet. Gezeigt wird der Film am 8. Juni um 20.15 UhrIm mexikanischen Filmvon Alfonso Arau erleben am 8. Juni ab 22.05 Uhr derweil die Tischgäste der unverheirateten Tita wundersam ekstatische und sinnliche Genüsse. Ebenfalls eingeplant: Die indische Produktion(11. Juni, 0.35 Uhr), die deutsche Romantikkomödie(14. Juni, 9.40 Uhr), Jon Favreaus(15. Juni, 20.15 Uhr) sowie(15. Juni, 22.45 Uhr). Darüber hinaus widmen sich im Juni zahlreiche arte-Magazine mit dem Themenkomplex Essen, Lebensmittelgewinnung und Gastronomie.