DAZN geht «Locked In»

Vermischtes

Der Sport-Streamingdienst, der zur Zeit kaum Livesport m Angebot hat, bringt ein neues Format an den Start.

Streamingdienst DAZN startet am Donnerstag, 23. April um 19 Uhr, ein neues Format namens. In diesem werden wechselnd zwei oder mehr Gäste aus dem Sport zusammengebracht werden, die in gewisser Weise thematisch miteinander verbunden sind. Durch diese Verbindung und die spezielle Zusammensetzung der Gäste werden dem Zuschauer ganz neue Einblicke hinter besondere Ereignisse in den Karrieren der Talkgäste und aus der Sportgeschichte geliefert. In einem möglichst authentischen und lockeren Gespräch werden zwei bis drei Themengebiete tiefer beleuchtet.In der ersten Folge kommen Michael Stich und Sven Hannawald sowie Marcel Reif und Günther Jauch zusammen. Während Stich und Hannawald jeweils über ihre größten Sportlichen Erfolge sowie Rivalitäten sprechen, gehen Reif und Jauch unter anderem noch einmal auf die skurrile Situation rund um das „gefallene Tor“ beim UEFA Champions League Halbfinale 1998 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund ein.Ebenfalls ab dem 23. April, abends, ist außerdem eine neue Folge von «DAZN Quizn» verfügbar; Bei Moderator Sebastian Benesch wird dann Thomas Müller, Spieler des FC Bayern München, Quizfragen beantworten. Zuletzt machten bei der Sendung schon Sportler und Promis wie Mats Hummels, Marc-André ter Stegen, Kevin Kühnert und Peter Lohmeyer mit.