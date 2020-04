RTL bestätigt Corona-Sonderfolgen: Darum läuft bald «GZSZ»-Folge 70130

TV-News

Wie geht denn das? Wenige Tage nach Folge 7000 ist die RTL-Daily um über 60000 Folgen weiter? Nicht ganz. Im Zuge der Corona-Pandemie wird die RTL-Serie im Mai und Juni Specials einstreuen.

Die Produktionsfirma UFA Serial Drama und Sender RTL haben Informationen von Quotenmeter.de bestätigt, wonach im Zuge der Corona-Krise im März mehrere «GZSZ»-Sonderfolgen hergestellt wurden. Kurz nach der ersten Produktionspause der RTL-Daily entstanden demnach keine ganz normalen Episoden, sondern besondere Ausgaben, die auch von der eigentlichen Handlung losgelöst sind. Konkret geht es dabei um vier Sonderausgaben, die RTL in unregelmäßigen Abständen einstreut.Zu erkennen sind die Episoden an einer besonderen Nummerierung: Die besonderen Episoden, die stark zurückblickende Elemente haben, tragen die Folgennummern 70130, 70200, 70240 und 70340. Beispiel: Folge 70130 läuft nach Folge 7013 und vor Folge 7014. Also am Montag, 18. Mai zur gewohnten Zeit der Seifenoper um 19.40 Uhr. Folge 70200 läuft am Tag nach Folge 7020, also am Freitag, 29. Mai im RTL-Vorabendprogramm. Auch am ersten Freitag im Juni setzt RTL auf ein solches «GZSZ»-Special.Zudem ist eine letzte Sonderfolge im weiteren Verlauf des Juni eingeplant. Was passiert in der Episode? Zumeist treffen zwei Figuren aufeinenader, im ersten Special etwa Alexander und Gerner, und beginnen in gemeinsamen Erinnerungen zu schwelgen. Seit dieser Woche produziert UFA Serial Drama wieder normale Folgen von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Geht am Set in Babelsberg nun alles seinen ganz normalen Gang, wird RTL – von diesen vier Specials abgesehen – keine Wiederholungen einschieben müssen. Der Serie helfen übrigens auch die zwei kommenden Feiertage im Mai, an denen keine Ausstrahlung des Daily Dramas vorgesehen ist.Die Produktionscrew fiebert derweil einem anderen Highlight entgegen. Am letzten Mittwoch im April wird die Serie 7000 Folgen alt – und ein Primetime-füllendes Special, das vier weibliche Figuren aus der Serie auf ihrer Reise nach Fuertaventura begleitet, wird von RTL gesendet.