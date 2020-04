Das Duell bei DMAX: «Mann vs. Bär»

TV-News

Der Sender aus der Discovery-Senderfamilie zeigt ab Mai den außergewöhnlichen Wettkampf von Extremsportlern gegen Grizzly-Bären.

Der Titelmag reißerisch sein, doch keine Sorge: Die DMAX-Sendung lässt nicht wirklich Männer Angesicht zu Angesicht gegen Bären kämpfen und letztlich um ihr Leben bangen. Stattdessen fußt die Sendung auf dem Gedanken eines Fernduells: Ab Ende Mai werden bei DMAX immer dienstags in «Mann vs. Bär» fitte Kerle und Frauen darin gemessen, ob sie etwas besser beherrschen als Grizzly-Bären.«Mann vs. Bär» ist ab dem 26. Mai 2020 als deutsche Erstausstrahlung zu sehen, und zwar stets ab 21 Uhr. In jeder Folge treten drei Grizzly-Bären – Bart, Honey Bump und Tank – in ihrem Reservat in Utah gegen drei neue menschliche Kontrahenten an. Stets gilt es, fünf verschiedene Herausforderungen zu meisten. Die meisten sind von den natürlichen Aktivitäten der Bären in freier Wildbahn inspiriert sind – und sie alle bringen die mutigen Männer und Frauen an ihre Belastungsgrenze.Der Wettkampf wird, wie schon erwähnt, im Stile eines Fernduells abgehalten. Der Freiluft-Parcours ist auf die Kategorien Stärke, Schnelligkeit und Beweglichkeit ausgelegt. Es gilt auszufechten, wer am Ende den Titel als stärkstes Landsäugetier der Erde erhält. Fest steht jedoch, dass die teilnehmenden Männer und Frauen echte Bärenkräfte entfesseln müssen, um gegen die behaarten Kolosse auch nur ansatzweise zu bestehen.