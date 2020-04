«Geostorm»: Hat die Free-TV-Premiere gegen «Creed» und Katniss einen Vorteil?

Film-Check

Blockbuster-Battle: An diesem Sonntag gibt es nur eine Film-Premiere im Free-TV zu sehen, «Geostorm». Allerdings haben «Creed» und «Die Tribute von Panem - Catching Fire» bereits ihre Beliebtheit unter Beweis gestellt.

«Geostorm», ProSieben, 20:15 UhrI

«Creed – Rocky’s Vermächtnis», RTLZWEI, 20.15 Uhr

«Die Tribute von Panem - Catching Fire», sixx, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Gerard Butler spielt Jake Lawson, die letzte Hoffnung der Menschheit: In der dystopischen Welt der Zukunft wird das Wetter auf der Erde von Satelliten gesteuert. Als eine Fehlfunktion dazu führt, dass man sie abstellen will und somit ein Sturm, der das Ende der Welt bedeutet, droht, hängt alles an Jake. Gemeinsam mit seinem Team muss er einen Weg finden, die Trabanten wieder unter Kontrolle zu bringen. Bald stellt sich jedoch die Frage: Wer kontrolliert hier eigentlich wen? Den ausführlichen Artikel zum Film finden Sie hier! Adonis "Donnie" Creed, der uneheliche Sohn des legendären Boxchampions Apollo Creed, hat seinen Vater nie kennengelernt. Obwohl er einen gut bezahlten Job hat, ist seine große Leidenschaft das Boxen. Nachdem er sich einen Namen als Amateur-Boxer gemacht hat beschließt Donnie, in die Profi-Liga zu wechseln. Er reist nach Philadelphia, um Rocky Balboa, den einstigen Rivalen und späteren besten Freund seines Vaters um Unterstützung zu bitten. Dieser lehnt zunächst ab, merkt aber bald, dass Donnie jene Kraft und Entschlossenheit geerbt hat, für die Apollo bekannt und gefürchtet war. Obwohl er selbst mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hat beginnt Rocky, den jungen Fighter für seinen ersten großen Profi-Kampf zu trainieren. Die Kino-Kritik zur Fortsetzung der «Rocky»-Saga gibt's hier. This Girl is On Fire! Wieder muss Jennifer Lawrence in der Arena ums Überleben kämpfen: Nachdem Katniss und Peeta die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen - sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf jeder gegen jeden stellen ...An der Spitze kommt es zum Showdown zwischen «Creed», dem Nachfolger des legendären Rocky Balboas und der jungen Katniss Everdeen, die eine ganze Rebellion inspiriert. Am Ende setzt sich ganz knapp Katniss zweites Abenteuer «Die Tribute von Panem - Catching Fire» durch. Die Fortsetzung spitz die Spannungen in Panem immer weiter zu und zehrt merklich am Gemüt der Heldin. Teil Zwei bietet noch einmal reichlich Action mit der großen Arena am Ende und leitet weitere wichtige Charaktere der Reihe ein. Fans der Jugendbuch-Verfilmung werden wieder ihren Spaß haben.