«Die Höhle der Löwen» bekommt wieder die «The Masked Singer»-Konkurrenz zu spüren

Quotennews

An VOX-Maßstäben gemessen lief «Die Höhle der Löwen» auch diese Woche klasse. Trotzdem leidet das Format unter der Konkurrenz von ProSieben.

Bei VOX wurde am Dienstagabend wieder um Firmenanteile und Finanzspritzen gefeilscht: Der Sender aus der RTL-Familie zeigte ab 20.15 Uhr einmal mehr. Diese Woche reizte das ab 20.15 Uhr 2,27 Millionen Neugierige ab drei Jahren, was dem Sender sehr tolle 6,7 Prozent Marktanteil einbrachte. Mit 1,10 Millionen Werberelevanten wurden bei den Jüngeren derweil starke 10,7 Prozent Marktanteil notiert. Diese Zahlen kommen aber mit einem gehörigen Wermutstropfen für VOX daher:Denn vergangene Woche kam «Die Höhle der Löwen» ohne «The Masked Singer»-Konkurrenz im Gegenprogramm noch auf 2,49 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 1,35 Millionen Umworbene. Das brachte VOX 7,8 Prozent Marktanteil insgesamt ein sowie 14,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe – bei Jung und Alt bedeutet dies weiterhin den Staffelrekord. TV-Fans dürfen spekulieren, ob VOX öfter solche Zahlen hätte einfahren können, wäre man mit der Staffel komplett vor «The Masked Singer» ausgewichen ...Im Anschluss an «Die Höhle der Löwen» zeigte VOX diesen Dienstagabend eine-Ausgabe mit dem vielfachen «Kitchen Impossible»-Gewinner Tim Mälzer. Ab 22.40 Uhr reizte dies 1,07 Millionen Menschen, davon waren 0,55 Millionen im werberelevanten Alter. Die Marktanteile beliefen sich auf gute 4,9 Prozent bei allen und 7,5 Prozent in der Zielgruppe.