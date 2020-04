FOX springt auf den «Tiger King»-Hype auf

US-Fernsehen

Der US-Sender reagiert auf die in Deutschland «Großkatzen und ihre Raubtiere» betitelte Netflix-Dokuserie und nimmt sehr kurzfristig eine eigene Doku über Joe Exotic und Co. ins Programm auf.

Der riesige Erfolg von «Großkatzen und ihre Raubtiere» (besser unter dem Originaltitelbekannt) zieht seine Kreise: Das Format, das laut dem US-Marktforschungsunternehmen Nielsen zu den größten Netflix-Erfolgen überhaupt gehört berichtet von exzentrischen Großkatzenbesitzern und machte innerhalb weniger Tage skurrile Personen wie Joe Exotic zu weltbekannten Namen. Darüber hinaus sorgt die Dokuserie in den sozialen Netzwerken und auch in Podcasts für massig Spekulationen. Nun hofft das US-Network FOX, auf diese Erfolgswelle aufspringen zu können.Wie FOX mitteilt, wird der Sender bereits am Ostermontag ein Doku-Special zeigen, das auf die Netflix-Dokuserie reagiert und mittels bislang ungesehenem Filmmaterial zusätzliche Informationen über die Großkatzenbesitzer vermitteln. Das Special entstand in Zusammenarbeit mit dem oft heftig kritisierten Boulevard-Schmierblatt TMZ und hört auf den Titel. Die Laufzeit des Specials beträgt eine Stunde.Als Moderator führt Harvey Levin von TMZ durch das Special. Es wird neue Interviews geben, man wird den Fall Joe Exotic neu aufrollen und sich an der globalen Spekulation rund um Carole Baskin und ihren Gatten beteiligen. Auch der Spartensender Investigation Discovery arbeitet an einer «Tiger King»-Antwort – dabei soll es sich um eine Dokuserie handeln, die offene Fragen aus dem Netflix-Hit beantwortet, statt um ein einmaliges Special.