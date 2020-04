«Deadpool 2» gegen «The Rock» an einem «Wochenende mit Gott»

Film-Check

Blockbuster-Battle: An Ostern kommen mit dem Reboot von «Jumanji» und «Deadpool 2» gleich zwei große Hollywood-Streifen erstmals ins Free-TV. Setzen sie sich gegen die Bestsellerverfilmung «Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott» durch?

«Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott», 20:15 Uhr, RTL II

«Jumanji: Willkommen im Dschungel», RTL, 20.15 Uhr

«Deadpool 2», ProSieben, 20.15 Uhr

Der Film basiert auf dem englischen New-York-Times-Bestsellers «The Shack» von William P. Young. 2017 kam der US-Roman-Hit mit Summit Entertainment in die Kinos. Seit seine kleine Tochter von einem nie gefassten Serientäter in eine Waldhütte verschleppt und offenbar ermordet wurde, hadert Mack (Sam Worthington, «Avatar – Aufbruch nach Pandora») mit Gott. Die Familie leidet unter seiner neuen schroffen Art. Dann findet er einen Zettel im Briefkasten, auf dem ihn Gott zu einem Gespräch einlädt – in der Hütte des Mörders. Ein übler Scherz? Nein! In der Hütte erwartet Mack die Dreieinigkeit… Den ausführlichen Artikel zum Film finden Sie hier! Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht in diesem Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen. Die Kino-Kritik zum Reboot gibt's hier. Ryan Reynolds schlüpft zum zweiten Mal ins Lederkostüm: Als Deadpool auf den knallharten Schurken Cable trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen. Hier geht es zu unserer Kino-Kritik. In «Deadpool 2» schlüpft Ryan Reynolds erneut in die Rolle des etwas anderen Superhelden und trumpft mit zahlreichen Popkultur-Referenzen, derben Sprüchen und jeder Menge übertriebener Gewalt auf. An den Kinokassen ist der Superheld ein richtiger Verkaufsschlager, vor den heimischen TV-Geräten wird der Blockbuster wohl auch etliche Zuschauer anlocken. Die Free-TV-Premiere des zweiten Teils auf ProSieben ist unsere Empfehlung am Ostersonntag.