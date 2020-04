«Die Höhle der Löwen»: Ohne «The Masked Singer» gehts bergauf

Quotennews

So läuft es ohne massige Konkurrenz: Die neuste Ausgabe von «Die Höhle der Löwen» erreicht bei Jung und Alt Staffelrekorde.

Siehe auch ... Die Lieblingsdeals der «DHDL»-Investoren.

Diesen Dienstagabend kamentgegen aller vor Beginn der Staffel gesetzten Erwartungen in den Genuss einer Sendewoche, in der sich die VOX-Gründershow nicht mit ProSiebens Mega-Erfolg «The Masked Singer» messen lassen musste. Denn während die ProSieben-Show aufgrund zweier Corona-Fälle im Team aussetzen musste, konnte VOX am Dienstagabend völlig planmäßig eine weitere aufgezeichnete «DHDL»-Ausgabe ausstrahlen. Und das tat den Zahlen des VOX-Erfolges gut.Ab 20.15 Uhr sahen 2,49 Millionen Menschen die neue «DHDL»-Folge, darunter befanden sich 1,35 Millionen Werberelevante. Dies sind die höchsten Reichweiten, die diese «Die Höhle der Löwen»-Staffel bisher generiert hat. Auch die Quoten verbesserten sich diese Woche deutlich.Bei den Umworbenen standen extrem starke 14,4 Prozent Marktanteil auf der Rechnung, außerdem holte sich «Die Höhle der Löwen» den Primetime-Sieg unter den Privatsender-Programmen. Beim Gesamtpublikum derweil kamen sehr starke 7,8 Prozent Marktanteil zusammen.Gegen «The Masked Singer» waren während dieser «Die Höhle der Löwen»-Staffel bisher 2,20, 2,12 und 2,39 Millionen Fernsehende mit von der Partie, somit beliefen sich die Quoten auf 7,2, 6,3 und 7,0 Prozent beim Gesamtpublikum. 1,08, 107 und 1,15 Millionen Umworbene bescherten den ersten drei «Die Höhle der Löwen»-Folgen in dieser Staffel unterdessen 11,5, 10,2 und 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.