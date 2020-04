Nachschub-Probleme: CBS gräbt die Filmklassiker aus

US-Fernsehen

Weil das Programmangebot stockt, bestückt das US-Network seine Primetime mit sehr bekannten Filmen.

Das US-Network kündigte am Dienstag an, dass der Monat Mai im Zeichen von großen Blockbustern stehen wird. Dieser Schritt erfolgt, weil von zahlreichen Eigenproduktionen keine neue vorliegen, weshalb der Sonntagabend mit Blockbustern besetzt wird. Der Start der neuen Filmnacht beginnt am 3. Mai mit «Jäger des verlorenen Schatzes» aus der «Indiana Jones»-Reihe. Eine Woche später wiederholt CBS nicht etwa den zweiten «Indiana Jones»-Film, sondern «Forrest Gump».„Es ist ein fünfwöchigen Programmereignis mit epischen Filmen, ikonischen Stars und brillanten Geschichten, die die Zuschauer lieben… und die sie gerne gemeinsam ansehen“, sagte Noriko Kelley, Programmchef bei CBS Entertainment. Am 17. Mai bekommen die Zuschauer «Mission: Impossible» serviert, ehe es eine Woche «Titanic» auf dem Programm steht. Am 31. Mai strahlt CBS den Spielfilm «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug» aus.Viele Fernsehstationen haben in den vergangenen Wochen Änderungen im Programm vorgenommen. Meist wurden Premieren-Termine verschoben, während die Staffeln vieler Serien gekürzt wurden. CBS prescht mit dem Schritt vor, wieder auf Filme zu setzen. Diese laufen bei den Networks in der Regel schlechter als Serien-Reruns.