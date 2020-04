Abflachendes Corona-Interesse: Sondersendungen finden nur begrenzt Anklang

Quotennews

So holte das zweistündige RTL-Special bei den jungen Leuten nur einstellige Marktanteile, ein weiteres «ARD Extra: Die Corona-Lage» interessierte noch rund vier Millionen Leute.

Die gute Nachricht: Die prozentuale Anzahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus geht in Deutschland deutlich zurück. Nach Angaben des Dienstesfiel sie am Montag auf klar unter vier Prozent – von rund 30 Prozent kommend, ist dies eine frohe Nachricht. Die Tatsache führt offenbar auch dazu, dass die Menschen ein bisschen weniger Angst vor der aktuellen Lage haben und News-Specials weniger als noch zuletzt konsumieren. Das merkte etwa RTL , das am Montag ab 20.15 Uhr eine Sondersendung namensausstrahlte. Peter Kloeppel und Nazan Eckes moderierten aus Köln; aber nur 1,62 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Mit 8,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen stand RTL an diesem Abend nicht gut da. Sehr gefragt waren dafür harte Nachrichten, etwa das um 18.45 Uhr gezeigtemit Maik Meuser, das bei den jungen Leuten wunderbare 22,5 Prozent Marktanteil einfuhr und insgesamt mehr als doppelt so viele Seher hatte wie das Primetime-Special. 3,78 Millionen Menschen sahen die RTL-Hauptnachrichten.Auch Das Erste widmete seine Primetime wieder dem neuartigen Virus. Nachdem allein 6,63 Millionen Menschen dieum 20 Uhr im Ersten sahen, kam ein halbstündigesnoch auf 4,05 Millionen Seher. Das Special generierte insgesamt 11,8 Prozent Marktanteil, bei den jungen Leuten punktete der öffentlich-rechtliche Kanal sogar mit 12,1 Prozent. Auf 3,10 Millionen Zuschauer ging das Interesse während einer weiteren-Sendung zu diesem Thema zurück. Frank Plasberg sendete am Montag zwischen 20.45 und 22 Uhr und erreichte 9,3 Prozent Marktanteil bei Allen und 5,9 Prozent bei den Jungen.Auf ähnlichem Niveau lief dann auch die 22-Uhr-Doku, die 9,1 Prozent Marktanteil insgesamt einfuhr (Reichweite: 2,44 Millionen). 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden festgestellt.