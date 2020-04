«Prominent und obdachlos»: RTLZWEI schickt Promis auf die Straße

TV-News

Die Pilotfolge zu dem glanzlosen Sozialexperiment läuft noch diesen Monat bei RTLZWEI.

Raus aus dem Glitzerleben, rauf auf die Straße: In einer neuen RTLZWEI-Dokusoap wagen Menschen, die im Überfluss leben, ein Sozialexperiment und tauschen ihren (B-)Promistatus gegen drei Tage Obdachlosigkeit. In der Pilotfolge sind Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilpert zu sehen, die während des Experiments ohne fremde Hilfe und nur mit dem Nötigsten auskommen müssen. Die Ausstrahlung der Pilotfolge ist für Montag, den 20. April 2020, eingeplant und soll zur besten Sendezeit stattfinden.wird von der Good Times Fernsehproduktions GmbH produziert. Zum Start des Experiments besitzen die Promis nur noch das, was sie am Körper tragen – drei Tage und drei Nächte lang. Es gibt weder ein Dach über den Kopf, noch freien Zugang zu Sanitäranlangen. Sie alle müssen auf Geld, Bankkarten, Handys und ihr soziales Netz verzichten. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich alle Teilnehmer des Experiments in fremden Städten zurechtfinden müssen ...RTLZWEI versucht nach eigenen Angaben, mit diesem Format darauf aufmerksam zu machen, wie schwer es Obdachlose auch in Deutschland haben. So erfrieren, nach vorsichtig geschätzten Angaben, jährlich zehn Obdachlose. Gefahren durch Gewaltkriminalität, Drogen- und Alkoholkonsum oder Krankheiten sind ebenfalls allgegenwärtig.