Kabel Eins ist wieder Betrügern auf der Spur

TV-News

Neue Folgen mit Peter Giesel starten noch im April.

Kabel Eins rotiert weiterhin am Donnerstagabend. Zur Zeit laufen dort – ohne großen Quotenerfolg – Episoden von, natürlich produziert in Zeiten vor Corona. Die laufende Staffel der Restaurantrettung endet kurz nach Ostern. Ab dem 23. April kehrt donnerstags um 20.15 Uhr Peter Giesel mitzurück.Die bis dato letzten neuen Folgen der Reihe liefen im Mai 2019, gemessen wurden damals Zielgruppenquoten von teils an die fünf Prozent. Das Format war demnach ein passabler Erfolg für den Privatsender.Im Staffelauftakt stellt sich Giesel nun die Frage: Wie schlimm ist es um das Gewerbe der Schädlingsbekämpfer bestellt? Ein Zuschauer aus Nordrhein-Westfalen hat sich gemeldet und berichtet, dass er für die Bekämpfung von Ameisen in seinem Haus über 2.000 Euro zahlen musste. Der Betrugsexperte versucht, die Abzocker-Firma ausfindig zu machen. Und er testet weitere Kammerjäger, um herauszufinden, mit welchen Tricks in dieser Branche gearbeitet wird.