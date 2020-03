Frisöre auch im RTLZWEI-Programm geschlossen

TV-News

Der Münchner TV-Sender schraubt an seinem Mittwochs-Programm. Das zuletzt schwache «Einfach hairlich» muss entsprechend weichen.

Der Münchner Fernsehsender RTLZWEI reagiert auf die jüngst schwachen Quoten seiner Frisör-Dokusoap. Nachdem sich diese einst in Re-Runs am späteren Abend als erfolgreich erwies (2019 mit bis zu 6,4 Prozent bei den Jungen), sollten neue Folgen nun mittwochs als Lead-Out der neuen «Daniela Katzenberger»-Folgen dienen. Doch während die Kult-Blondine mit 5,4 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren für durchaus akzeptable Werte sorgte, ging «Einfach hairlich» beim Staffelstart vergangene Woche mit nur drei Prozent unter. Die Konsequenz: Schon in dieser Woche ändert der Privatsender seinen Programmablauf. Neben den Firsören, die wegen Corona zur Zeit in Deutschland nicht öffnen dürfen, schließt somit quasi auch die TV-Version der Haarschneider.Anstelle der Frisöre kommen Wiederholungen der Dokusoapins Programm. Die vier Episoden der Reihe holten 2017 zwischen vier und 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, war somit also im First-Run kein durchschlagender Erfolg. Donnerstags um 20.15 Uhr gezeigt, schauten damals etwas mehr als 900.000 Menschen zu.Weil die Sendung zweistündig ist, «Einfach hairlich» aber nur einstündig, muss im Zuge der Änderung auch «Hurra – unser neues Baby ist da» weichen. Auch diese Sendung lief zurückliegende Woche schwach; bei den Umworbenen wurden 3,4 Prozent ermittelt.