«Biggest Loser»: Finale mit guten Quoten, aber klar schwächer als in den Vorjahren

Quotennews

Die Abspeck-Show von Sat.1 hat zum Schluss zwar erneut tolle Quoten eingefahren, in den vergangenen Jahren war der Erfolg aber noch größer.

Quoten der bisherigen Final-Ausgaben von «Biggest Loser» bei Sat.1 2013: 2,35 Mio. / 12,5 %

2014: 2,95 Mio. / 14,1 %

2015: 2,49 Mio. / 14,2 %

2016: 2,50 Mio. / 14,5 %

2017: 2,98 Mio. / 15,4 %

2018: 2,56 Mio. / 15,6 %

2019: 2,57 Mio. / 13,9 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils zur Primetime)

Die bereits 12. Staffel vonist am Freitag bei Sat.1 zu Ende gegangen und noch immer kann das Abspeck-Format als Quotenhit betrachtet werden. Sonntagvorabends waren auch in dieser Runde stets zweistellige Zielgruppen-Marktanteile möglich, zwischen 10,3 und 12,5 Prozent schwankten die Ergebnisse. Das gut dreistündige Finale hat der Sender dann am Freitag zur besten Senderzeit ausgestrahlt – ebenfalls mit Erfolg:1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr zu, das führte zu tollen 11,2 Prozent Marktanteil. Auch beim Gesamtpublikum lief es angesichts von 2,06 Millionen Zusehern und 6,3 Prozent Marktanteil sehr gut. Aber: Abstriche im Vergleich zum sonntagabends gezeigten 2019er-Finale können nicht abgestritten werden. Zudem war es das bisher quotenschwächste Primetime-Finale der Sat.1-Realityshow (siehe Vergleichswerte in der Infobox). Angesichts der starken Konkurrenz durch «Let's Dance» bei RTL muss sich Sat.1 aber wahrlich nicht grämen.Gar nicht profitieren vom guten Vorlauf konnte. Die Rankingshow stürzte auf 7,8 Prozent in der Zielgruppe ab, die Gesamt-Zuschauerzahl krachte auf 0,80 Millionen. Wiederholungen vonließen den Marktanteil bei den Umworbenen nach Mitternacht auf knapp unter fünf Prozent sinken.