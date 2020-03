RTLZWEI experimentiert mit Live-Begleitsendung für «Berlin  Tag & Nacht»

TV-News

Das neue Format «Berlin – Tag & Nacht – Live aus der WG» gibt «Berlin – Tag & Nacht»-Fans Corona-Updates vom Set der Soap.

Am Montag, den 30. März 2020, werden Soap-Fans um 19 Uhr mit einem Novum überrascht: RTLZWEI zeigt dann das neue Format, eine Livesendung, die montags bis freitags einen Corona-Zwischenstand vom «Berlin – Tag & Nacht»-Set liefert. Wechselnde Moderatorenpaare führen durch diese Sendung und begrüßen via Schalte Darsteller sowie Zuschauer in ihrem Zuhause und sprechen mit Überraschungsgästen. Den Moderations-Auftakt machen Laura Maack ( alias Paula) und Manuel Denniger (alias Rick). Im Anschluss an das neue Live-Format folgt wie gewohnt eine neue Episode von «Berlin – Tag & Nacht».Die zehnminütige Sendung entsteht mit einem verkleinerten Team, unter Wahrung des gebotenen Infektionsschutzes und dient laut Senderangaben als Signal des Zusammenhalts an eine der größten Fan-Communities, die Soap-Deutschland hat.Die Inhalte der filmpool-Produktion sind tagesaktuell – neben spontanen Talk-Situationen befassen sich die «Berlin – Tag & Nacht»-Darsteller auch mit Tipps, Tricks & Hacks für den Alltag in Zeiten des "Social Distancing". Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung bei TV Now verfügbar.