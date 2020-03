«Marco Schreyl» bleibt vorerst live

TV-News

Der Talk erhält auch weiterhin seine verlängerte Sendezeit.

Der Kölner Fernsehsender RTL setzt auch in der kommenden Woche und somit bis mindestens Freitag, 3. April auf verlängerte Live-Ausgaben von. Die Produktion aus dem Hause filmpool geht schon seit zurückliegender Woche mit Corona-Sondersendungen live um 16 Uhr on air – inzwischen finden die Produktionen ohne Publikum und mit gebührendem Abstand zwischen den Talkgästen statt.RTL wird auch in der kompletten nächsten Woche «Marco Schreyl» als Liveformat zeigen und die Sendezeit mit 90 Minuten hochhalten. Somit pausiert auch die eigentlich für 17 Uhr angedachte Sendung «Hensslers Countdown» weiterhin.Drei der bis dato acht Live-Ausgaben bescherten RTL zweistellige Zielgruppen-Marktanteile. Zuletzt sank das Interesse ein bisschen, der Mittwochstalk etwa erreichte bei den jungen Leuten nur 5,7 Prozent.