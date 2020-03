Ab Mai: SkyOne plant Kindersendeschiene am Wochenende

TV-News

Somit folgt der Sender den internationalen Beispielen. Zu sehen sein wird unter anderem die «Biene Maja».

SkyOne, das sich kommender Woche einem Relaunch unterzieht, treibt seine Programmoffensive weiter voran. Sofern durch das Coronavirus und die dadurch entstehenden Synchronisationsschwierigkeiten möglich, sollen im April eine ganze Reihe an neuen US-Serien starten, darunter «Schooled» oder «The Unicorn». Ende April folgt mit der zweiten Staffel vonein deutsches Serien-Highlight, produziert von der Bavaria, beauftragt direkt von Sky. Ab Mai dann soll, wie die bei Sky Deutschland für SkyOne verantwortlichen Christian Asanger und Johannes Plenk im Exklusiv-Interview mit Quotenmeter.de erklärten, Sendeschienen für Kinder am Wochenende geschaffen werden.Ab dem ersten Mai-Wochenende gehören die Vormittagsstunden am Samstag und Sonntag den Jüngsten. Ähnliche schienen bieten Sky One (bzw. Sky Uno) in England und Italien bereits an. Konkret ist ab circa 7.45 Uhrin Doppelfolgen zu sehen. Die in den 70ern in Japan entstandene Serie lief in Detuschland bis dato im ZDF . Produziert wurden damals 104 Episoden. Ab etwa 8.40 Uhr wird sich miteine ebenfalls in Japan ihren Ursprung habende Serie aus den 70ern anschließen. 52 Episoden gibt es davon, die in Deutschland bisher ebenfalls im ZDF liefen. Auch «Heidi» läuft bei SkyOne in Doppelfolgen.Abgeschlossen wird die Kindersendeschiene mit einer Folge der Serie, die in der Regel gegen halb zehn Uhr zu sehen ist. Ab zehn Uhr übernehmen beim Entertainment-Sender dann wieder Programme für Erwachsene, etwa Wiederholungen der einstigen Sat.1-Serie «Danni Lowinski». Im Quotenmeter.de-Interview erklärte Christian Asagner zu den neuen Kinderprogrammen bei SkyOne: „Wir wollen künftig sogar noch jünger werden.“