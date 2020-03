«Contagion»-Autor bekommt AMC-Musikserie

US-Fernsehen

Der TV-Sender AMC hat eine Serie mit insgesamt acht Episoden bestellt.

Scott Z. Burns, der Autor von «Contagion», hat ein neues Projekt beim US-Kabelsender AMC. Er schreibt in Zusammenarbeit mit dem «Breaking Bad»-Produzent Mark Johnson eine neue Serie, die auf den Namen «National Anthem» hört. Vorerst sind acht Episoden geplant. Das Projekt ist die erste Serie im Rahmen von Johnsons neuem Exklusivvertrag mit den AMC-Studios.Im Mittelpunkt der Serie steht eine Familie aus der Mittelschicht, die im mittleren Westen der Vereinigten Staaten wohnt. T Bone Burnett und Craig Finn sind bei der Musik-Anthologie für Musik und Text verantwortlich. „«National Anthem» ist ein Familiendrama mit einem tiefen Einfluss auf die Zerbrechlichkeit unseres Landes, unserer Welt und unseres Planet“, sagte AMC-Entertainment-Chefin Sarah Barnett. „Außerdem ist ein Musical!“„Craig, T Bone und ich sind begeistert, mit Mark und AMC zusammenzuarbeiten“, sagte Burns. „Wir sind so dankbar für die Chance, über diesen Moment zu schreiben und unsere Figuren mit Liedern zu umgeben. Sarah und Susie und alle bei AMC sollten für ihre Vision gefeiert werden, weil sie ‚Ja‘ zu uns sagten.“ «Contagion» ist im Übrigen ein Film, der im Jahr 2011 erschien, und in der die Welt von einem tödlichen Virus bedroht wird.