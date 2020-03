Ablenkung in Zeiten von Corona: Sky gibt Matze Knop eine tägliche Show

TV-News

Wie zahlreiche neue Formate zur Zeit kommt «Matze Knops Home Office» nicht aus einem klassischen Fernsehstudio.

„ In diesen angespannten Zeiten ist es wichtig, sich die innere Leichtigkeit zu bewahren. Zum Glück habe ich ein positives Grundnaturell und hoffe, einen Teil davon an die Zuschauer weitergeben zu können. Ich freue mich sehr auf die Sendungen und die Interaktion mit meinem Publikum. ” Matze Knop

Sky investiert in ein neues tägliches Unterhaltungsformat und hat für dieses den Komiker Matze Knop gewinnen können. Wie der Sender mitteilte, wolle man in Zeiten von Corona miteine tägliche Unterhaltungsshow mit je 15 Minuten Länge starten. Die erste Ausgabe werde schon diese Woche Mittwoch, 25. März, um 17.30 Uhr zu sehen sein. Die Erstausstrahlung erfolgt auf Sky's Free-TV-Sender Sky Sport News HD.Knop befasst sich dabei mit tagesaktuellen Meldungen zu COVID-19, die ihm auch von den Zuschauern eingesandt werden, und ordnet diese ein. Darüber hinaus spricht er via Skype, Facetime und ähnlichem mit Prominenten aber auch normalen Menschen und gibt Tipps gegen die Langeweile zu Hause oder den zunehmenden Bauchumfang. Neben aktuellen Themen finden aber auch der „Sport in der Zukunft“ und Netz-Kuriositäten den Weg in die Produktion.Die Abmachung zwischen Knop und Sky sieht vor, dass vorerst 25 Episoden umgesetzt werden sollen. Die Sendung wird hergestellt in Knops hauseigenem Studio mit tatkräftiger Unterstützung seines Bruders Timo. Produzenten sind die Gebrüder Knop, High Entertainment und B28. Nach der Erstausstrahlung will Sky die Episoden auf Sky Q, den Social-Media-Kanälen, seinen Apps und auch im Programm von Sky One zur Verfügung stellen.Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: „Wir verbringen gerade alle viel Zeit zuhause. Um diese so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, möchten wir nicht nur unseren Kunden das neue Entertainmentformat von und mit Matze Knop präsentieren, sondern über den Free-TV Sender Sky Sport News HD allen Fernsehzuschauern.“