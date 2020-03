«Einfach! Täglich! Mitkochen!»: ZDF-Kochformat will zeigen, wie Krisen-Küche geht

TV-News

Star-Koch Nelson Müller will den Zuschauern in der ZDFmediathek in den nächsten Wochen täglich mit Rezeptideen und Tutorials in der Küche zur Seite stehen.

Ab Dienstag, 24. März 2020, stampft das ZDF in der eigenen Mediathek und auf dem YouTube-Kanal “ZDFbesseresser” ein neues Kochformat mit Nelson Müller für die besondere Krisensituation der Deutschen aus dem Boden. Täglich ab 12 Uhr will der Star-Koch Inspiration und Hilfe beim Kochen geben. Mit Zutatenliste, Rezept und Schritt-für-Schritt-Videos greift er mit dem neuen Live-On-Tape-Formatunter die Arme.Nelson Müller will erklären, wie auch unbedarfte Neulinge zum guten Gericht kommen. Schritt für Schritt führt er Zuschauer zum Ergebnis, jeweils in etwa 20 bis 40 Minuten entsteht ein Gericht. Zutatenlisten sollen sich im Rahmen halten und nur grundlegende Küchenutensilien gebraucht werden. In der ersten Ausgabe legt Müller mit Reibekuchen und Apfelmus (mittelschwer) los, es folgt eine leichte Nudelpfanne (ganz einfach).In dieser Zeit, in der es darum geht, das Virus einzudämmen und dafür sehr auf Hygiene zu achten, soll das neue Format auch das richtige Koch-Verhalten in Viren-Zeiten thematisieren. Tipps gibts vom Profi-Koch. Grundlegend gilt: genügend Abstand halten, auf Sauberkeit achten, vor und nach jedem Arbeitsgang die Hände waschen.In den kommenden zwei Wochen wird täglich um 12.00 Uhr ein neues Koch-Video in der ZDFmediathek und bei youtube.com/ZDFbesseresser als Livestream online gestellt. Kommentare werden direkt beantwortet. Das Video kann später jederzeit abgerufen werden. Auf dem YouTube-Kanal informiert Nelson Müller bereits am Vortag, welches Rezept für den kommenden Tag ansteht, gibt Zutatenlisten heraus und sammelt dazu Fragen und Hinweise der Community.