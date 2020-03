Rekorde: «Martin Rütter  Die Welpen kommen» gefragt wie nie; Merkel-Pressekonferenz holt über zwei Millionen Zuschauer zu ntv

Quotennews

«RTL Aktuell» verbuchte derweil am Sonntagvorabend die zweitbeste Reichweite in diesem Jahr.

Am Sonntagnachmittag verkündete Angela Merkel, die Bundeskanzlerin Deutschlands, eine neue Kontaktsperre, die nun die Ausbreitung des Coronavirus bremsen soll. Über dieses Thema informierte RTL in seinen Hauptnachrichtensehr ausführlich. Die ab 18.45 Uhr gesendete News-Produktion erreichte im Schnitt 5,03 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das war der zweitbeste Wert in diesem Jahr, stärker gefragt war die Sendung nur am zweiten Februar-Sonntag dieses Jahres (mit damals 5,22 Millionen). 16,1 Prozent Marktanteil standen diesmal insgesamt zu Buche, bei den Jungen holten die News des Senders 18,4 Prozent Marktanteil.So viele Zuschauer wie nie zuvor hatte direkt danach die Vorabend-Sendung, für die sich im Schnitt 3,50 Millionen Zuschauer entschieden. Bei den jungen Leuten sank die Quote ab; sie landete bei im Schnitt 13,6 Prozent und somit auf Höhe des RTL-Senderschnitts.Mit vielen Livestunden auch am Wochenende informieren derweil die Nachrichtensender über die derzeitige Corona-Lage in Deutschland. Der zur RTL-Gruppe gehörende Kanal ntv etwa holte in seiner eigenen Relevanzzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen saubere 10,0 Prozent Marktanteil, als Angela Merkel ab 17.30 Uhr vor die Kameras trat. Ihre Rede verfolgten dort insgesamt 2,12 Millionen Menschen (7,6%). Am Morgen lagen die Quoten, wie im Falle der Acht-Uhr-Nachrichten, teilweise bei mehr als acht Prozent. Auch WELT war am Vorabend sehr gefragt. Der Berliner Nachrichtensender erreichte ab 17 Uhr im Schnitt rund 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.