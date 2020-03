Deutsche Hochstapler kommen zu Netflix: «Betonrausch» startet nach Ostern

TV-News

Besetzt ist der deutsche Film unter anderem mit David Kross, Frederick Lau und Janina Uhse.

Der Streamingdienst Netflix wird seine deutsche Filmproduktionkurz nach Ostern an den Start bringen. Los geht es am 17. April. Betonrausch erzählt die wahnwitzige Geschichte vom Aufstieg und Fall dreier Immobilienbetrüger. Viktor Steiner (David Kross), Gerry Falkland (Frederick Lau) und Nicole Kleber (Janina Uhse) erschwindeln sich innerhalb kürzester Zeit extremen Reichtum - ihre Betrugsmasche katapultiert sie nach ganz oben.Doch dabei geraten sie in einen Strudel aus Korruption, Steuerhinterziehung, Gier und Drogen und so müssen sie sich schließlich im ungebremsten Sturzflug darauf besinnen, was ihnen wirklich wichtig ist.UFA Fiction steht hinter der Filmproduktion, David Kross, Frederick Lau, Janina Uhse, Sophia Thomalla, Peri Baumeister, Detlev Buck, Samuel Finzi standen für das Projekt vor der Kamera. Dahinter waren Sebastian Werninger und Johannes Kunkel als Produzenten sowie Cüneyt Kaya als Autor und Regisseur tätig.