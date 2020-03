Ein bisschen deutsches Sci-Fi in Zeiten von Corona

Sponsored Informerical Article

20. März 2020, 08:00 Uhr

Die Serie «Spides», die die erste Syfy-Eigenproduktion in der Bundesrepublik ist, kommt bei Imdb auf eine Wertung von 6,8.

Syfy hat seine erste deutsche Eigenproduktion gelauncht und dafür keine Kosten und Mühen gescheut: In dem Format zu sehen ist unter anderem die aus «Game of Thrones» bekannte Rosabell Laurenti Sellers als Nora; eine junge Frau aus Berlin. Diese erwacht nach der Einnahme der Partydroge „Blis“, aus dem Koma. An ihr früheres Leben hat sie keine Erinnerung mehr. Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel) und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen der Spur der geheimnisvollen Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Nach und nach wird Nora bewusst, was mit ihr passiert, und sie beginnt eine unglaubliche Verschwörung aufzudecken: Aliens versuchen mit der synthetischen Droge, Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen. Je näher Nora der Wahrheit kommt, desto mehr gerät ihr eigenes, dunkles Geheimnis ans Licht. Denn sie selbst ist der Schlüssel zur Invasion, die sie zu bekämpfen versucht.Rainer Matsutani ist Showrunner und Regisseur des Stoffes und sagte kürzlich im Quotenmeter.de-Interview: „Die junge Zuschauergeneration liebt solche Serien. Bezahlsender wie Syfy haben das große Potential schon vor vielen Jahren erkannt und sind weltweit erfolgreich damit. «Spides» wird entsprechend auch in über 40 Ländern weltweit zu sehen sein und ich bin sehr dankbar für diese Chance.“Reinhard Prahl, Autor von Quotenmeter.de und ausgewiesener Kenner der deutschen Sci-Fi-Szene fand durchaus Gefallen an dem neuen Stoff. Er schrieb: „«Spides» ist die erste Syfy-Produktion aus deutschen Landen und beweist einmal mehr, dass auch deutsche Filmemacher in der Lage sind, Science-Fiction- und Mystery-Elemente ansprechend miteinander zu verknüpfen und dabei noch eine spannende Geschichte abseits des typischen Standard-Krimis zu erzählen.“