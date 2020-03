Sport-Dürre: ZDF behilft sich mit neo-Sendung

TV-News

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender müssen umplanen.

RTL und Sky bekommen es schon zu spüren: Der Spitzensport ruht in den kommenden Tagen. RTL hat daher seinen Donnerstagabend umgebaut . Das ZDF musste nun ebenfalls reagieren: Ein für den 18. April geplantes Handball-Spiel der deutschen Mannschaft wird nicht ausgetragen. Im Rahmen der Olympia-Quali wäre Slowenien der Gegner gewesen.Anstelle der Sportübertragung setzt das Zweite nun um 15.15 Uhr auf die für den ZDFneo-Vorabend produzierte Factual-Sendung. Ein Single und fünf Menü-Vorschläge, hinter denen sich Blind Dates verbergen. Der Single darf drei Menüs auswählen - und damit stehen die Dates fest. Nach den Treffen entscheidet der Single, ob bei einem der Dates mehr als nur der kulinarische Funke übergesprungen ist. Um 16 Uhr folgt «Bares für Rares».Schon am 11. April, ebenfalls ein Samstag, ruht der Ball auch bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Hier springt «Vorsicht Falle» ein. Derweil hat Das Erste das Samstags-Programm für dieses Wochenende (21. und 22. März) geändert. Ohne die Bundesliga endet die «Sportschau» schon nach einer halben Stunde, also um 18.30 Uhr, dann wird die Event-Produktion «Unsere wunderbaren Jahre» nochmals gezeigt.