Kar- und Osterwoche: RTL setzt auf Rankings und Mario Barth

TV-News

Der Kölner Sender wird unter anderem neue „größte Fernsehmomente“ präsentieren.

Am 4. April soll – sofern es dann noch möglich ist – die derzeit laufende Staffel vonmit einem großen Finale zu Ende gehen. Die Staffel endet somit knapp einen Monat früher als noch 2019. Am 11. April, also am Karsamstag, setzt RTL primetimefüllend auf eine neue Ausgabe einer Clipshow: Dann sollen nämlichdas Samstagabendprogramm befüllen. 225 Minuten Sendezeit sind freigeräumt, «Take Me Out – Die zweite Chance» schließt sich an diesem Abend um Mitternacht an. Der Rückblick auf besondere Fernsehmomente bescherte RTL im Jahr 2019 teils bis zu 16 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.Auf Rankings setzt RTL im April bekanntlich auch dienstags – bis Ende des Monats die neue «Nachtschwestern»-Staffel übernimmt, schickt der Sender Sonja Zietlows «Die 25» ins Rennen gegen «Die Höhle der Löwen» (VOX) und «The Masked Singer» (ProSieben). Neu wird in der Osterwoche auch das Mittwochsprogramm sein. Am 15. April meldet sichmit zwei frischen Folgen um 20.15 Uhr zurück. In den Wochen zuvor laufen mittwochs Specials: In dieser Woche ein großer Corona-Abend, nächste Woche «Mario Barth deckt» auf, dann der «stern TV»-Geburtstag und schließlich am 8. April das nach wie vor eingeplante Musical-Event «Die Passion».Ob letztes Format in der Tat realisiert werden kann, erscheint in Zeiten von Corona nicht als sicher. Am Ostermontag zeigt RTL wie üblich sein Feiertagsprogramm; in der Primetime zum Beispiel den Streifen. Am Vorabend, ab 19.05 Uhr, ist ein neues Special von «Bauer sucht Frau: Was ist auf den Höfen los?» vorgesehen.