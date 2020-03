«An die Töpfe, fertig, lecker!» startet in neue Runde am Herd

TV-News

Die vierte Staffel der Kinder-Comedy-Kochshow startet Mitte April mit dem gewohntem Trio und neuen prominenten Gästen im Disney Channel.

Unter dem Motto “Essen gut, alles gut” wollen die jungen Disney-Channel-Chefköche in eine neue Runde starten. Nachdem die zwölfjährige Amalia im vergangenen Jahr zum Team dazugestoßen ist, bildet sie zusammen mit Marwin wieder ein geniales Duo vor dem Herd. Ab dem 19. April werden die jungen TV-Köche immer sonntags um 10 Uhr mit neuen Folgen im Disney Channel zu sehen sein. Begleitet werden sie dabei wie gewohnt von ihrem erwachsenen Assistenten Roland Schreglmann. genauso wie 2019 gibt es wieder 13 neue Episoden mit prominenten Gästen aus Film, Musik, Sport und Fernsehen.In dieser Staffel begrüßt das kochende Trio unter anderem Bürger Lars Dietrich, Collien Ulmen-Fernandes und Susi Kentikian. Außerdem wird auch der ehemalige Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft zu Gast sein. Neben dem kreativen Spaß am Herd und anspruchsvollen Extrawünschen der Gäste wird beim Kochen auch wieder die bewusste und gesunde Ernährung im Vordergrund stehen.Die Eigenproduktion des Disney Channels soll bei den jungen Zuschauern die Lust am Kochen wecken und zeigen, dass gesundes Essen auch Spaß machen kann. Am Ende dürfen die prominenten Gäste als Juroren wieder die Kreationen von Malia, Marwin und Roland testen und schauen, ob ihre speziellen Anforderungen erfüllt wurden.