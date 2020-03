«Big Brother»: Sat.1 trennt sich von Samstags-Re-Runs

TV-News

Somit ist der große Bruder fortan nur noch werktags um 19 Uhr zu sehen.

verliert beim Sender Sat.1 einen weiteren Sendeplatz. Mit sofortiger Wirkung trennt sich der Sender von den Wiederholungen am Samstagmorgen. Schon am kommenden Wochenende zeigt der Kanal ab 5.40 Uhr stattdessen fünf alte-Episoden.Am frühen Samstagmorgen kam die Reality-Show zuletzt auf miese Werte zwischen 1,9 und etwas über vier Prozent bei den klassisch Umworbenen. Vor wenigen Tagen hatte Sat.1 schon die Wiederholungen werktags um zehn Uhr eingestampft. Noch bis Freitag springt dort das Format «Im Namen der Gerechtigkeit» ein, ab kommenden Montag übernimmt der neue Medizin-Talk «Die Dr. Wimmer Show».Am Montag hatten die Macher einen neuen Rettungsversuch der 13. Staffel des Reality-Formats gestartet, in dem sie Menowin Fröhlich und zwei «Bachelor in Paradise»-Teilnehmer ins Rennen schickten.