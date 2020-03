In guter Gesellschaft: «Heldt» endet mit Staffel acht

TV-News

Das ZDF sieht wegen wenig berauschender Quoten von einer langfristigeren Bestellung des Formats ab.

Das Zweite Deutsche Fernsehen baut sein Vorabendprogramm weiter um. Im Herbst etwa wird die finale Folge vonlaufen, hier ist perspektivisch eine Aufstockung der «SOKO Potsdam»-Staffeln geplant. Mit «Blutige Anfänger» hat der Sender erst kürzlich ein neues Crime-Format gestartet. Nun wurde klar: Auch die von Kai Schumann in einer Hauptrolle getragene Seriehat keine langfristige Zukunft mehr. Gegenüber dem Portalbestätigte das ZDF nun, dass die Serie nach acht Staffeln beendet wird. «Heldt» befindet sich somit in recht guter Gesellschaft, auch «Californication», «Dexter» oder «Castle» endeten nach genau acht Seasons.«Heldt», das seit sieben Jahren zum ZDF-Vorabendprogramm gehört, kam zuletzt nicht mehr auf wirklich gute Quoten. Im Normalfall schauten etwas mehr als elf Prozent des Gesamtpublikums zu. Das Format, das von Sony Pictures umgesetzt wird, soll im Herbst in finaler Staffel laufen.Neben Hauptdarsteller Schumann gehören auch Janine Kunze oder Timo Dierkes zum Hauptcast der 19.25-Uhr-Serie des ZDF