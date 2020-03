Dieter-Tag: RTLplus macht Karfreitag zum Bohlen-Event

TV-News

Gezeigt werden mehrere Specials, unter anderem auch «Dieter – Der Film».

Der sich auf ältere Zuschauer ausrichtende Privatsender RTLplus wird an Karfreitag (dem 10. April) über viele Stunden hinweg Dieter-Bohlen-Sendungen ausstrahlen. Während das Programm am Vormittag und auch am frühen Nachmittag noch das Übliche ist (also aus Gerichtsshows und Formaten wie «Die Schulermittler» besteht), beginnt die Sonderprogrammierung um 15.30 Uhr mit dem Re-Run einer 2014 erstmals im Fernsehen gezeigten Doku namensAnschließend, ab 17.10 Uhr, läuft der Cartoonerstmals bei RTLplus. Um 18.45 Uhr ist die Ausstrahlung der Musikdokuzu sehen. Dieses Programm dreht sich nicht ausschließlich, aber eben auch um das musikalische Schaffen von Dieter Bohlen.Alle drei Programme werden im Abendprogramm in exakt gleicher Reihenfolge (also ab 20.15 Uhr, 21.55 und 23.30 Uhr) nochmals wiederholt.