Tina Fey: Animierte Comedy für Netflix

US-Fernsehen

Der Streamingdienst aus Kalifornien arbeitet mit der «30 Rock»-Produzenten an einem neuen Projekt.

Wie das Branchenblatt „Variety“ erfahren hat, haben Tina Fey und Robert Carlock einen Vertrag über eine neue animierte Comedy für Netflix unterschrieben. Die Serie wird von Carlock und dem Autor und ausführenden Produzenten der Serie «Unbreakable Kimmy Schmidt», Sam Means, kreiert und produziert, Fey wird als Produzenten an Bord sein. Die Animationsserie «Mulligan» spielt nach einem Alien-Angriff und stellt sich die Frage, ob die Menschheit im zweiten Anlauf alles richtig macht.Der kalifornische Streamingdienst bestellte eine Staffel mit 20 Episoden. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass diese auf einen Schlag veröffentlicht werden. Zuletzt teilte man größere Staffeln in zwei Hälften auf. Little Stranger, Inc., Bevel Gears, 3 Arts Entertainment und Bento Box Entertainment werden das Projekt produzieren.Fey, Means und Carlock arbeiten schon Jahre zusammen. Neben «Unbreakable Kimmy Schmidt» verbrachte man auch bei «30 Rock», «Great News», «Parks and Recreation» und «The Daily Show» gemeinsam Zeit am Set.