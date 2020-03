Neue Generation junger Ermittler für «Die Pfefferkörner»

TV-News

Bereits die elfte Generation der jungen Detektive übernimmt die Ermittlungen in Hamburg. Ab Anfang 2021 wird die 17. Staffel im Ersten zu sehen sein.

13 neue Folgen werden aktuell für die 17. Staffel vongedreht. Der erste Drehblock der beliebten Detektivserie im Ersten steht zurzeit in Hamburg an. Die Gruppe aus fünf Jugendlichen muss wieder ran an die Ermittlungen und kommt in den neuen Episoden beispielsweise einer Bande von Geldfälschern auf die Schliche oder muss nach einem Anschlag auf das Miniaturwunderland in der Speicherstadt ermitteln. Und auch auf der Schule der Jugendlichen wird die Wahl des Schülersprechers mit schmutzigen Tricks und Falschnachrichten sabotiert. Ab Anfang des folgenden Jahres soll die neue Staffel dann im Ersten zu sehen sein.Der Serienerfolg erhält allerdings in den neuen Folgen auch eine Ablösung des Detektivteams. Zurzeit führen noch Nele (Ronja Levis), Kira (Marlene von Appen), Tayo (Samuel Adams), Levin (Moritz Pauli) und Femi (Spencer König) die Ermittlungen an und kommen für Episode 210 zum letzten Mal zum Einsatz. In ihrem letzten großen Fall dreht sich alles um einen Schoko-Osterhasen mit ungewöhnlicher Füllung, den Femi im Hafen gefunden hat. Nach dem bereits elften Wechsel des Teams ermitteln ab dem nächsten Fall Lou (Luna), Pippa (Elyza), Tarun (Caspar), Jonny (Leander) und Clarissa (Charlotte). Diesmal ist eine alte Dame zusammengebrochen und die Gruppe muss herausfinden, ob sie ihre Medikamente überdosiert hat oder vergiftet werden sollte.Die Drehbücher der Serie stammen aus der Feder von Anja Jabs, Jörg Reiter und Andrea Katzenberger, wobei letztere auch die Regie führt. «Die Pfefferkörner» ist eine Produktion von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für das Erste. Als Produzent im Einsatz ist Holger Ellermann. Aktuell laufen Staffel elf bis 13 samstags ab 8.25 Uhr jeweils mit drei Folgen im Ersten.